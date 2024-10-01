В Подмосковье два вагона поезда сошли с рельсов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сход двух вагонов поезда произошел на станции Зеленый Бор Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). В результате инцидента никто не пострадал, но приостановлено движение поездов на фрязинской ветке, сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.