В Подмосковье два вагона поезда сошли с рельсов

«В 13:55 на станции Зеленый Бор фрязинской ветки Ярославского направления произошел сход двух вагонов. Никто не пострадал. На месте работает восстановительный поезд», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента движение поездов на участке Болшево — Детская временно приостановлено. Для перевозки пассажиров курсируют компенсационные автобусы.
«Электропоезда в сторону Александрова, Сергиева Посада, Пушкино, Монина, Фрязева курсируют по расписанию. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства. Железнодорожники принимают все необходимые меры для возобновления движения на участке», — заключили в пресс-службе МЖД.