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В Подмосковье два вагона поезда сошли с рельсов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сход двух вагонов поезда произошел на станции Зеленый Бор Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). В результате инцидента никто не пострадал, но приостановлено движение поездов на фрязинской ветке, сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

Источник: Аргументы и факты

«В 13:55 на станции Зеленый Бор фрязинской ветки Ярославского направления произошел сход двух вагонов. Никто не пострадал. На месте работает восстановительный поезд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента движение поездов на участке Болшево — Детская временно приостановлено. Для перевозки пассажиров курсируют компенсационные автобусы.

«Электропоезда в сторону Александрова, Сергиева Посада, Пушкино, Монина, Фрязева курсируют по расписанию. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства. Железнодорожники принимают все необходимые меры для возобновления движения на участке», — заключили в пресс-службе МЖД.