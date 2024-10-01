В Уфе осудят похитителя людей за убийство 28-летней давности

В Уфе на скамье подсудимых окажется житель Свердловской области, которого обвиняют в убийстве человека. Преступление было совершено еще 28 лет назад, но раскрыть его удалось лишь в 2024 году.
Как сообщает СУ СКР по РБ, в апреле 1996 года во дворе жилого дома произошла драка между обвиняемым, его другом и еще двумя мужчинами. В ходе потасовки уфимец выстрелил в оппонента, который умер от тяжелой раны.
После содеянного мужчина уехал в другую страну и сменил имя, а позже вернулся в Россию и стал жить в Смоленской области, где женился и взял фамилию супруги. В 2019 году он был осужден к лишению свободы за похищение человека и разбой.
Раскрыть преступление удалось благодаря антропометрическим данным, которые показали сходство между осужденным и разыскиваемым. К тому же, свидетели преступления опознали жителя Свердловской области. Теперь мужчину ждет очередной суд, который определит его дальнейшую судьбу.
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