В Самарской области потушили крупный пожар в Сергиевском районе

В Сергиевском районе Самарской области произошел крупный пожар во вторник, 1 октября 2024 года. В селе Карабаевка горела сухая трава, об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
— К месту вызова были направлены пожарный расчет пожарно-спасательной части № 176 пожарно-спасательного отряда № 40 в количестве 3 человек личного состава. По прибытии было установлено, что горит сухая трава на площади 300 квадратных метров, — отметили в ведомстве.
Спустя 40 минут возгорание объявили ликвидацию открытого горения. О причинах пожара пока ничего неизвестно. К счастью, обошлось без пострадавших.