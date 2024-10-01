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В Самарской области потушили крупный пожар в Сергиевском районе

В Самарской области потушили природный пожар.

Источник: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

В Сергиевском районе Самарской области произошел крупный пожар во вторник, 1 октября 2024 года. В селе Карабаевка горела сухая трава, об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

— К месту вызова были направлены пожарный расчет пожарно-спасательной части № 176 пожарно-спасательного отряда № 40 в количестве 3 человек личного состава. По прибытии было установлено, что горит сухая трава на площади 300 квадратных метров, — отметили в ведомстве.

Спустя 40 минут возгорание объявили ликвидацию открытого горения. О причинах пожара пока ничего неизвестно. К счастью, обошлось без пострадавших.

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