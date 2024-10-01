Малыш упал в колодец и умер: Вынесен приговор директору стройкомпании в Акмолинской области

Кокшетау. 1 октября. КазТАГ — Директора ТОО, виновного в смерти четырехлетнего ребенка, приговорили к тюремному сроку в Акмолинской области, сообщает пресс-служба суда.
«Подсудимый приговорен к трем годам лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью в сфере строительства», — заключил Шортандинский районный суд.
В 2018 году в селе Тонкерис директор ТОО начал строительство детского сада, но в 2021 году стройка остановилась из-за нехватки средств. Летом 2023 на территорию заброшенной стройки беспрепятственно проник четырехлетний ребенок. Играясь, упал в колодец с водой и умер.
Мужчина признал вину, его обвинили в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть ребенка (статья 277 часть 2 УК РК).
Суд постановил, что допущены следующие нарушения строительных нормативов и правил:
строительная площадка не была ограждена;
отсутствовала охрана;
входные ворота не закрывались;
нет знаков в опасных зонах, нет ограждений;
колодцы и другие выемки не закрыты крышками, не ограждены, в темное время суток ограждения не обозначены электрическими сигнальными лампами.