Малыш упал в колодец и умер: Вынесен приговор директору стройкомпании в Акмолинской области

В 2018 году в селе Тонкерис директор ТОО начал строительство детского сада, но в 2021 году стройка остановилась из-за нехватки средств. Летом 2023 на территорию заброшенной стройки беспрепятственно проник четырехлетний ребенок. Играясь, упал в колодец с водой и умер.