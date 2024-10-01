СКР: в 2024 году преступность среди нелегальных мигрантов выросла почти втрое

По данным СКР, за 2024 год число «преступных посягательств» со стороны трудовых мигрантов возросло с 5 868 до 9 708, а преступлений приезжих, получивших гражданство менее десяти лет назад, — с 7 до 11 тыс. При этом количество тяжких деяний возросло на 12%. С начала года было совершено 73 преступления экстремистской направленности, что на 14 больше, чем годом ранее. В СКР считают, что приезжие часто оправдывают эти действия «религиозными воззрениями».
На совещании Александр Бастрыкин заслушал доклады руководителей следственных управлений регионов, где «наблюдается наиболее напряженная миграционная ситуация», среди них — Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Оренбургская, Новгородская, Калининградская области. Бастрыкин поручил «серьезно» заняться этой проблемой, выяснить причины роста преступности и реагировать на изменения ситуации.
По данным МВД, примерно 630 тыс. из них находятся в России незаконно. Число трудовых мигрантов не превышает 3,5 млн человек. С 2025 года правительство планирует запустить реестр, в который будут заносить иностранцев, подлежащих высылке из страны.