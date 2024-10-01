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Обвиняемый в получении взятки вице-премьер Башкирии отправлен в СИЗО

Басманный районный суд Москвы выбрал меру пресечения Алану Марзаеву.

Источник: Комсомольская правда

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения и.о. вице-премьера Башкирии Алану Марзаеву. Напомним, чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По информации следователей, речь идет о 37 млн рублей.

По данным СУ СКР по Башкирии, Марзаев получил многомиллионную сумму от руководителей дорожных компаний за покровительство коммерческой деятельности и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог. Посредником между вице-премьером и компаниями выступил бывший министр транспорта Александр Клебанов, которому также предъявлено обвинение во взяточничестве.

Решением суда Марзаев отправлен в СИЗО на два месяца.

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