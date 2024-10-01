Обижал в соцсетях и толкнул девочку: В школе под Ростовом подросток распылил газ в лицо одноклассника

Как сообщил источник издания в правоохранительных органах, раньше оба юноши не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Известно, что парни из благополучных семей и претензий к их поведению у учителей не возникало. Теперь же Витю, вероятнее всего, поставят на учет. Сейчас этот вопрос как раз решается. Не исключено, что и на родителей составят административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.