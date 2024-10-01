Обижал в соцсетях и толкнул девочку: В школе под Ростовом подросток распылил газ в лицо одноклассника

В Ростовской области в одной из местных школ произошло ЧП. 13-летнему подростку распылил в лицо газовый баллончик его же одноклассник. И только после этого в детали подросткового конфликта пришлось вникать и руководству школы, и сотрудникам комиссии по делам несовершеннолетних.
«СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ ПОВЕРГЛО В ШОК».
По словам родителей учеников седьмого класса, Витя (имя изменено, — прим. ред.) после летних каникул изменился. Причем, не в лучшую сторону.
По словам мамы одного из учеников, Витя писал в «личку» мальчикам оскорбления и оставлял на страницах в соцсетях приятные комментарии. А мама другой девочки-одноклассницы говорит, что как-то подросток толкнул ее дочь.
— Причем, она его не трогала. Откуда такая агрессия — не ясно. А потом еще угрожающее сообщение написал. Не буду его дословно цитировать. Но содержание повергло в шок.
В общем, в какой-то момент один из мальчиков решил, видимо, разобраться с задирой. На перемене позвал Витю на диалог- в школьный коридор. А дальше события развивались стремительно. Со слов Вити, ему показалось, что оппонент хочет его толкнуть. И он пошел в ва-банк. Достал газовый баллончик и распылил его в лицо школьнику. В коридоре сразу начался переполох.
СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР.
В школе говорят, что первые минуты у всех слезились глаза, першило в горле и раздирал кашель. Но уроки прерывать не стали. Помещение проветрили, кого-то из детей по их просьбе отпустили.
Сам же Витя, судя по всему, в этот день домой не слишком торопился: понимал, что предстоит серьезный разговор с родителями.
Как сообщил источник издания в правоохранительных органах, раньше оба юноши не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Известно, что парни из благополучных семей и претензий к их поведению у учителей не возникало. Теперь же Витю, вероятнее всего, поставят на учет. Сейчас этот вопрос как раз решается. Не исключено, что и на родителей составят административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.
«Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» попросила официальный комментарий у пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области. Как только ответ предоставят, мы сразу опубликуем его на нашем сайте.