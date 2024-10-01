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Пожар уничтожил дом многодетной семьи из Башкирии

Еще одна многодетная семья осталась без крыши над головой.

Источник: Комсомольская правда

Еще одна семья из Башкирии осталась без крыши над головой из-за вспыхнувшего в двухквартирном доме пожара. На этот раз беда постучалась к жителям деревни Ургуш Караидельского района.

Известно, что в доме жила мама с тремя детьми, к счастью никто не пострадал. Оставшуюся без крова семью приютили родственники.

— Огонь удалось потушить сотрудникам МЧС России и добровольцами Ургушевского и Байкибашевского сельсовета. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — заключили в ведомстве.

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