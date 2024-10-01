Новая дорога в Монголию пройдет через восточный Казахстан

Астана. 1 октября. КазТАГ — Автомагистраль в Монголию пройдет через восточный Казахстан, передает корреспондент агентства.
«Новый маршрут пройдет через города Усть-Каменогорск и Риддер, а также населенный пункт Туэкта (Российская Федерация), с выходом на границу Монголии», — сообщили в пресс-службе министерства транспорта.
Казахстанский участок предполагаемого нового маршрута от города Усть-Каменогорск до границы с Россией общей протяженностью 189 километров уже построен. При этом большая часть дороги окажется в России, в случае согласия российской стороны на строительство дороги маршрут будет оптимизирован до 837 километров.
Сейчас существующая автомобильная дорога «Усть-Каменогорск — Рубцовск — Барнаул — Туэкта — граница Монголии» составляет 1 604 км.
«Строительство новой дороги значительно сократит время в пути, улучшит транспортное сообщение между Казахстаном и Монголией и станет важным шагом в укреплении экономических и культурных связей», — считают власти.
По информации монгольских СМИ, президент Токаев посетит Монголию в следующем месяце по приглашению президента Ухнагийн Хурэлсуха.
Как уже ранее сообщала «Акорда», о необходимости увеличения количества авиарейсов между Казахстаном и Монголией, а также идеи построить дорогу, которая позволит значительно сократить время в пути, заявлял Токаев на встрече президентов в Астане в июле.