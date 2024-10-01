Рогов: ВС России фактически окружили Угледар, они контролируют дорогу из города

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин признал, что бои идут уже в черте Угледара. В окружении находится более 100 украинских солдат. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что покинуть населенный пункт можно только по одной дороге, но и она находится под огнем. В то же время один из солдат ВСУ рассказал, что в Угледаре больше невозможно оставаться, поскольку удерживать позиции негде. По некоторым оценкам, до полного взятия города под контроль остались считаные дни.