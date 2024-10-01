Усиление ветра объявлено во многих областях Казахстана на среду

В Жамбылской области 2—3 октября на юге, в горных районах, 4 октября днем в горных районах ожидается гроза. 2—4 октября ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 2 октября в горных районах области, 3—4 октября на северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. 2—4 октября на большей части области сохранится чрезвычайная, на юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе 2 октября утром и днем ожидается гроза.