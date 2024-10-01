Усиление ветра объявлено во многих областях Казахстана на среду

Астана. 1 октября. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в 14 областях Казахстана, сообщает РГП «Казгидромет».
В Астане 2 октября днем ожидается ветер северо-восточный временами порывы 15−20 м/с. 2 октября днем на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается северо-восточный ветер порывы 15−20 м/с.
В Карагандинской области ожидается ветер северо- восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.
В Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный на севере, востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. На севере, северо-востоке области сохранится высокая, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 2 октября ветер северо-восточный днем порывы 15−20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области на большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде 2 октября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанайской области ожидается ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области на севере, западе, юге, в центре сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске 2 октября сохранится высокая пожарная опасность.
В области Абай ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, в центре области 15−20 м/с. На севере, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 2 октября ожидается высокая пожарная опасность.
В Мангистауской области днем на западе, юге ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, юге области 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Актау 2 октября днем ожидается гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области днем на северо-востоке, востоке ветер северо-восточный, восточный порывы 15−20 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 2 октября ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Атырауской области на большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 2 октября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Туркестанской области на юге, в горных и предгорных районах ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный на горных перевалах области 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Шымкенте 2 октября ночью и утром ожидается гроза. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане 2 октября сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе ожидается туман. Ветер северный ночью на юго-западе области, днем на юге, западе, востоке области порывы 15−20 м/с.
В Павлодарской области днем на западе, юге ожидается ветер северный порывы 15−20 м/с.
В Жамбылской области