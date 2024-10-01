Минпросвет занял однозначную позицию по поводу цветов учителям на праздник в Казахстане

«День учителя действительно особенный праздник, который напоминает нам о важной роли педагогов в нашей жизни. Это возможность выразить благодарность тем, кто вложил душу в наше образование и воспитание», — сообщила официальный представитель ведомства Мереке Амангелдіқызы.