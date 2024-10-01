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Минпросвет занял однозначную позицию по поводу цветов учителям на праздник в Казахстане

Астана. 1 октября. КазТАГ — Министерство просвещения занял однозначную позицию по поводу цветов учителям на праздник в Казахстане, передает корреспондент агентства. "День…

Астана. 1 октября. КазТАГ — Министерство просвещения занял однозначную позицию по поводу цветов учителям на праздник в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«День учителя действительно особенный праздник, который напоминает нам о важной роли педагогов в нашей жизни. Это возможность выразить благодарность тем, кто вложил душу в наше образование и воспитание», — сообщила официальный представитель ведомства Мереке Амангелдіқызы.

В минпросвете все же считают, что цветы и добрые слова дарить можно. Это создает теплую атмосферу и укрепляют связь между поколениями. Цветы на праздник учителю уже стало доброй традицией.

День учителя в Казахстане отмечают 5 октября.