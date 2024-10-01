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В Башкирии мужчина погиб под колесами поезда

В Башкирии мужчина попал под поезд.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на станции Черниковская Куйбышевской железной дороги произошла трагедия. Под колесами поезда погиб человек.

Как сообщает Центральный МСУТ СК России, днем, 1 октября, на рельсах оказался мужчина, которого заметил машинист состава и попытался затормозить, однако столкновения избежать все же не удалось. От тяжелых травм мужчина умер на месте.

Сейчас следователи проводят проверку по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

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