В Тель-Авиве неизвестные открыли стрельбу по прохожим

По данным Channel 12, в результате стрельбы на Иерусалимской улице ранены 10 человек. Телеканал привел слова гендиректора MDA Эли Бина, который заявил о двух инцидентах со стрельбой: на Иерусалимской улице и улице Газа. Channel 12 пишет, что двое стрелявших были убиты. Times of Israel также пишет о двух нападавших со ссылкой на кадры с камер видеонаблюдения. Полиция подтвердила, что двое нападавших были «нейтрализованы на месте».