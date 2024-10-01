В Тель-Авиве неизвестные открыли стрельбу по прохожим

В Яффе (старый город, объединен с Тель-Авивом) прозвучала стрельба, полиция Израиля расценивает произошедшее как теракт. Медики сообщают о нескольких раненых.
Израильская полиция заявила о жертвах. Позже полиция уточнила, что погибли четыре человека, еще семь ранены.
По данным Channel 12, в результате стрельбы на Иерусалимской улице ранены 10 человек. Телеканал привел слова гендиректора MDA Эли Бина, который заявил о двух инцидентах со стрельбой: на Иерусалимской улице и улице Газа. Channel 12 пишет, что двое стрелявших были убиты. Times of Israel также пишет о двух нападавших со ссылкой на кадры с камер видеонаблюдения. Полиция подтвердила, что двое нападавших были «нейтрализованы на месте».
До этого в районе Тель-Авива прогремели взрывы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что запущенная из Ливана ракета «упала на открытой местности в центре страны». Позже военные сообщили о еще одном перехваченном снаряде. Ливанская группировка «Хезболла» сообщила, что запустила ракеты по базам израильской разведки.
С 23 октября Израиль проводит «упреждающую» операцию «Стрелы Севера» в Ливане. Во время удара по подземному центральному штабу «Хезболлы» в пригороде Бейрута погибли лидер группировки Хасан Насралла и несколько высокопоставленных членов движения.
1 октября ЦАХАЛ объявила о начале наземной операции против «Хезболлы» в южной приграничной части Ливана. Рейды в ЦАХАЛ назвали «локальными» и «ограниченными».
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху объяснял эти действия намерением вернуть жителей северной части Израиля в свои дома. Израиль на севере граничит с Ливаном, откуда страну обстреливает «Хезболла».
Иран предупреждал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях. В Кремле заявляли, что риски начала большой войны на Ближнем Востоке из-за убийства лидера «Хезболлы» «весьма высокие».