Постоянно растущее использование средств Нацфонда Казахстаном вызывает обеспокоенность МВФ

«Еще один фактор обеспокоенности постоянное и растущее использование средств Национального фона. Ничего здесь нового нет, однако сейчас такое использование приобретает все большие масштабы. Это вызывает целый ряд проблем. Это непрозрачное использование средств, некоторые операции совершенно неожиданные и информация о них не раскрывается прозрачным образом. Роль Нацфонда заключается не в том, чтобы финансировать ежегодный дефицит бюджета, это, скорее, часть долгосрочного стратегического распределения средств для поддержки будущего роста», — сказал Бланше на конференции в Астане.