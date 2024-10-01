Постоянно растущее использование средств Нацфонда Казахстаном вызывает обеспокоенность МВФ

Астана. 1 октября. КазТАГ — Алена Субботина. Постоянно растущее использование Казахстаном средств Национального фона вызывает обеспокоенность, заявил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Николя Бланше.
«Еще один фактор обеспокоенности постоянное и растущее использование средств Национального фона. Ничего здесь нового нет, однако сейчас такое использование приобретает все большие масштабы. Это вызывает целый ряд проблем. Это непрозрачное использование средств, некоторые операции совершенно неожиданные и информация о них не раскрывается прозрачным образом. Роль Нацфонда заключается не в том, чтобы финансировать ежегодный дефицит бюджета, это, скорее, часть долгосрочного стратегического распределения средств для поддержки будущего роста», — сказал Бланше на конференции в Астане.
Также МВФ рекомендует Казахстану укрепить независимость Национального банка страны. Такая независимость будет поддерживать проведение денежно-кредитной политики, считают в фонде.
Что касается налогово-бюджетной политики, здесь эксперты рекомендуют повышать эффективность бюджетного планирования и поддерживают новый налоговый кодекс страны.
«Мы постоянно видим недовыполнение показателей налогово-бюджетной сферы. Это мы видели в 2023, 2024 годах. Такая ситуация сохранится в 2025 году, учитывая сценарий бюджета на следующий год. Эта проблема отражает необходимость повышения эффективности бюджетного планирования. Необходимо установление уровня доходов в бюджет на более реалистичном уровне. Это результат недостаточного поступления доходов ненефтяного характера», — сказал глава миссии МВФ.
Также представители Международного валютного фонда отметили устойчивое развитие экономики Казахстана.