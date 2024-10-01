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Уфимский «Салават Юлаев» уступил дома «Куньлунь Ред Стару»

«Салават Юлаев» проиграл дома «Куньлунь Ред Стару».

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершился матч между «Куньлунь Ред Старом» и «Салаватом Юлаевым», который принял гостей на домашнем льду. Столичный клуб проиграл со счетом 2:5.

До второго периода на табло горело 0:0. Счёт изменился лишь на 24-й минуте: в ворота «красных драконов» шайбу забросил Данил Алалыкин, а затем успех повторил Джош Ливо (37-я минута, 2:0).

А вот третий период стал для салаватцев разгромным. На 48-й минуте в ворота уфимского ХК полетела шайба авторства Тайлера Граоваца. Он же забросил очередную шайбу и сравнял счёт. Затем голы забили Люк Локхарт (54-я минута, 2:3), Дэнни О’Реган (55-я минута, 2:4) и Хадсон Элинюк (60-я минута, 2:5).

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