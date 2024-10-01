Уфимский «Салават Юлаев» уступил дома «Куньлунь Ред Стару»

А вот третий период стал для салаватцев разгромным. На 48-й минуте в ворота уфимского ХК полетела шайба авторства Тайлера Граоваца. Он же забросил очередную шайбу и сравнял счёт. Затем голы забили Люк Локхарт (54-я минута, 2:3), Дэнни О’Реган (55-я минута, 2:4) и Хадсон Элинюк (60-я минута, 2:5).