В Тель-Авиве прозвучали первые взрывы после атаки Ирана

Первые взрывы после начала ракетной атаки Ирана прогремели в Тель-Авиве и окрестностях. По данным израильского издания Ynet, одна из ракет попала в жилой дом на севере города. Также есть данные о падениях ракет в районах Негев и Шарон.
Издание Jerusalem Post сообщило о взрывах в населенных пунктах Димона, Набатим, Хора, Ход Хашарон, Беершева, Ришон Ле Цион.
Израильские военные убедительно просят граждан оставаться в убежищах. Взрывы в ЦАХАЛ объясняют работой ПВО, постоянно уничтожающей подлетающие цели.
По неподтвержденным данным в первую волну было задействовано около 100 ракет, а всего с иранской территории могло быть направлено в сторону Израиля до 500 ракет, сообщает Jerusalem Post.
Материал дополняется.