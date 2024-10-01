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В Тель-Авиве прозвучали первые взрывы после атаки Ирана

Известно об одном попадании в жилой дом. Израильские военные сообщают о работе ПВО.

Источник: Без источника

Первые взрывы после начала ракетной атаки Ирана прогремели в Тель-Авиве и окрестностях. По данным израильского издания Ynet, одна из ракет попала в жилой дом на севере города. Также есть данные о падениях ракет в районах Негев и Шарон.

Издание Jerusalem Post сообщило о взрывах в населенных пунктах Димона, Набатим, Хора, Ход Хашарон, Беершева, Ришон Ле Цион.

Израильские военные убедительно просят граждан оставаться в убежищах. Взрывы в ЦАХАЛ объясняют работой ПВО, постоянно уничтожающей подлетающие цели.

По неподтвержденным данным в первую волну было задействовано около 100 ракет, а всего с иранской территории могло быть направлено в сторону Израиля до 500 ракет, сообщает Jerusalem Post.

Материал дополняется.