МИД Казахстана наблюдает за ситуацией между Ираном и Израилем — источник

«МИД Казахстана наблюдает за ситуацией, но тут важно отметить, что посольства Казахстана в Израиле и Ливане неоднократно предупреждали наших граждан о необходимости покинуть эти страны в связи с обостряющейся обстановкой», — сказал редакции КазТАГ во вторник источник в дипломатическом корпусе Казахстана, знакомый с ситуацией.