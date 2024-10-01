МИД Казахстана наблюдает за ситуацией между Ираном и Израилем — источник

Астана. 1 октября. КазТАГ — Министерство иностранных дел Казахстана наблюдает за ситуацией между Ираном и Израилем, сообщил источник.
«МИД Казахстана наблюдает за ситуацией, но тут важно отметить, что посольства Казахстана в Израиле и Ливане неоднократно предупреждали наших граждан о необходимости покинуть эти страны в связи с обостряющейся обстановкой», — сказал редакции КазТАГ во вторник источник в дипломатическом корпусе Казахстана, знакомый с ситуацией.
Jerusalem Post сообщает, что около 400 ракет было запущено по территории Израиля со стороны Ирана. О пострадавших неизвестно, но ракеты попадают по зданиям в Тель-Авиве.
Также местные СМИ пишут, что застрелены террористы, которые открыли огонь по мирным жителям.
Ранее Евросоюз рекомендовал авиакомпаниям не летать над Ливаном и Израилем до конца октября. Ближе к ночи 1 октября, согласно данным с сайта Flightradar, видно, что над Ираном и около границы с Израилем летают самолеты.