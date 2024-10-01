В Ростовской области спасатели сбросили 126 тонн воды для тушения ландшафтного пожара

Напомним, что пожар произошел на окраине Обильненского сельского поселения — начал полыхать камыш. Ситуацию осложняет сильный ветер, который раздувает огонь. По данным специалистов, угрозы населенным пунктам нет. На месте ЧП работают несколько десятков спасателей. Информация уточняется.