В Ростовской области спасатели сбросили 126 тонн воды для тушения ландшафтного пожара

В Ростовской области спасатели продолжают тушить ландшафтный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
— Площадь, пройденная огнем, 30 гектаров. Авиацией сброшено 126 тонн воды, — прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Напомним, что пожар произошел на окраине Обильненского сельского поселения — начал полыхать камыш. Ситуацию осложняет сильный ветер, который раздувает огонь. По данным специалистов, угрозы населенным пунктам нет. На месте ЧП работают несколько десятков спасателей. Информация уточняется.