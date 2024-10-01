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В Ростовской области спасатели сбросили 126 тонн воды для тушения ландшафтного пожара

В Ростовской области спасатели продолжают тушить пожар на площади 30 гектаров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области спасатели продолжают тушить ландшафтный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

— Площадь, пройденная огнем, 30 гектаров. Авиацией сброшено 126 тонн воды, — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Напомним, что пожар произошел на окраине Обильненского сельского поселения — начал полыхать камыш. Ситуацию осложняет сильный ветер, который раздувает огонь. По данным специалистов, угрозы населенным пунктам нет. На месте ЧП работают несколько десятков спасателей. Информация уточняется.