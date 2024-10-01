В Ростове на Западном водитель иномарки сбил 12-летнего ребенка

В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил школьника. Об этом сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области. ДТП произошло вечером 1 октября на улице Содружества.
По предварительной информации ведомства, 26-летний водитель автомобиля «Опель Астра» двигался в районе дома № 43/1. В этот момент на проезжую часть выбежал 12-летний мальчик. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил ребенка. Известно, что мальчик переходил дорогу в неположенном месте.
— В результате ДТП несовершеннолетний пешеход с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.