В Ростове на Западном водитель иномарки сбил 12-летнего ребенка

По предварительной информации ведомства, 26-летний водитель автомобиля «Опель Астра» двигался в районе дома № 43/1. В этот момент на проезжую часть выбежал 12-летний мальчик. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил ребенка. Известно, что мальчик переходил дорогу в неположенном месте.