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В Иране отменили все рейсы до утра 2 октября

ТЕГЕРАН, 1 окт — РИА Новости. Все рейсы в Иране отменены до утра 2 октября в целях обеспечения безопасности полетов, сообщает официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу.

Источник: © РИА Новости

Заявление представителя Организации гражданской авиации прозвучало на фоне ракетных ударов, нанесенных Ираном по территории Израиля вечером 1 октября.

«Учитывая ситуацию в регионе, в целях безопасности… все рейсы по всей стране отменены до 10 часов утра (9.30 мск — ред.)… среды, 2 октября», — приводит слова Язерлу агентство Tasnim.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.