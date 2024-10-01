В Иране отменили все рейсы до утра 2 октября

Заявление представителя Организации гражданской авиации прозвучало на фоне ракетных ударов, нанесенных Ираном по территории Израиля вечером 1 октября.
«Учитывая ситуацию в регионе, в целях безопасности… все рейсы по всей стране отменены до 10 часов утра (9.30 мск — ред.)… среды, 2 октября», — приводит слова Язерлу агентство Tasnim.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.