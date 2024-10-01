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В офисе Нетаньяху заявили, что Иран выпустил по Израилю 180 ракет

Большая часть перехвачена, отметил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

Источник: AP 2023

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 октября. /ТАСС/. Иран запустил в сторону Израиля около 180 ракет, большая их часть перехвачена. Об этом заявил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

«Сегодня вечером Иран выпустил около 180 баллистических ракет по территории Израиля. Подавляющее количество ракет было перехвачено Армией обороны Израиля. На данный момент нет информации о пострадавших», — написал он в своем телеграм-канале.

Гендельман подчеркнул, что Израиль «готов к любому сценарию как в обороне, так и в нападении». «Мы нанесем удар по любому, кто действует или планирует нанести нам вред», — предупредил он.