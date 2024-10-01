В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции

«В Государственную Думу внесены пять законопроектов, которые серьёзным образом повышают статус противодействия нелегальной миграции. Наша задача сделать невыгодным организацию нелегальной миграции, пресечь любые противоправные действия, которые причиняют вред общественным и государственным интересам», — сказала Яровая журналистам.