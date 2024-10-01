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В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции, сообщила руководитель межфракционной комиссии по вопросу миграционной политики, вице-спикер ГД Ирина Яровая.

Источник: © РИА Новости

«В Государственную Думу внесены пять законопроектов, которые серьёзным образом повышают статус противодействия нелегальной миграции. Наша задача сделать невыгодным организацию нелегальной миграции, пресечь любые противоправные действия, которые причиняют вред общественным и государственным интересам», — сказала Яровая журналистам.

Госдума