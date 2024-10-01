«В Государственную Думу внесены пять законопроектов, которые серьёзным образом повышают статус противодействия нелегальной миграции. Наша задача сделать невыгодным организацию нелегальной миграции, пресечь любые противоправные действия, которые причиняют вред общественным и государственным интересам», — сказала Яровая журналистам.
В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Госдуму внесли пять законов о противодействии нелегальной миграции, сообщила руководитель межфракционной комиссии по вопросу миграционной политики, вице-спикер ГД Ирина Яровая.