Жителю Волжского грозит до 3 лет тюрьмы за фиктивную регистрацию иностранцев

Правоохранители в рамках специального оперативно-профилактического мероприятия выявили нарушение миграционного законодательства со стороны 42-летнего жителя Волжского. Мужчина фиктивно зарегистрировал у себя 6 граждан из стран Средней Азии, якобы с предоставлением им жилого помещения по месту жительства.
Однако в действительности волжанин не планировал селить иностранцев на своей жилплощади, поскольку знал, что они будут проживать по другому адресу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.