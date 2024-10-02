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Жителю Волжского грозит до 3 лет тюрьмы за фиктивную регистрацию иностранцев

Волжанин подозревается в фиктивной постановке на регистрационный учет шестерых иностранных граждан.

Правоохранители в рамках специального оперативно-профилактического мероприятия выявили нарушение миграционного законодательства со стороны 42-летнего жителя Волжского. Мужчина фиктивно зарегистрировал у себя 6 граждан из стран Средней Азии, якобы с предоставлением им жилого помещения по месту жительства.

Однако в действительности волжанин не планировал селить иностранцев на своей жилплощади, поскольку знал, что они будут проживать по другому адресу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.