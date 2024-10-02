В Петербурге прошли обыски в подразделениях по вопросам миграции

По версии следствия, трое фигурантов, а также неустановленные соучастники из числа сотрудников управления по вопросам миграции МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области не позднее июля этого года вступили в преступный сговор для незаконной постановки на миграционный учет иностранных граждан.