В Петербурге прошли обыски в подразделениях по вопросам миграции

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 окт — РИА Новости. Обыски прошли в подразделениях по вопросам миграции МВД по Петербургу и Ленобласти, в хостелах и местах жительства причастных к организации канала незаконной миграции, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
«Сегодня сотрудники второго управления по расследования особо важных дел совместно с сотрудниками регионального управления МВД РФ при силовой поддержке МВД и ФСИН провели 10 обысков по местам проживания членов преступной группы, в хостелах, а также в подразделениях управления по вопросам миграции», — говорится в сообщении.
По версии следствия, трое фигурантов, а также неустановленные соучастники из числа сотрудников управления по вопросам миграции МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области не позднее июля этого года вступили в преступный сговор для незаконной постановки на миграционный учет иностранных граждан.
«Для этих целей они подыскивали мигрантов, которым за денежное вознаграждение оформляли необходимые документы о регистрации по месту пребывания в РФ, после чего направляли их в органы УВМ для постановки на миграционный учет», — сообщает пресс-служба городского Главка СК.
Регистрация иностранцев проходила в петербургских хостелах, всего таким образом, считает следствие, был оформлен 21 иностранный гражданин.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная организованной группой). Задержаны три члена преступной группы, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.