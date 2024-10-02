Рейс S7 из «Домодедово» в Дубай возвращается в Москву

«В связи с указанием Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством ряда государств рейс S7 3773 по маршруту Москва (Домодедово) — Дубай (Международный аэропорт Аль-Мактум) возвращается в аэропорт вылета. Рейс S7 5785 по маршруту Новосибирск (Толмачево)-Дубай (Международный аэропорт Дубая) 2 октября предварительно задержан до 15.00 по местному времени», — говорится в сообщении.
В авиакомпании добавили, что представители S7 будут работать с пассажирами в аэропорту.
Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полётов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также от осуществления полётов в воздушном пространстве этих государств до особого распоряжения.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.