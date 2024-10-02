Рейс S7 из «Домодедово» в Дубай возвращается в Москву

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Рейс авиакомпании «Сибирь» (S7) из «Домодедово» в Дубай возвращается в Москву, а рейс за 2 октября из Новосибирска в Дубай предварительно задерживается до 15.00 по местному времени из-за указаний Росавиации, сообщили в официальном Telegram-канале компании.