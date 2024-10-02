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Что произошло в Иркутске в ночь на 2 октября 2024: последние новости

Жителю Братского района пришлось выплатить долги, чтобы ехать в Армению.

Источник: Комсомольская правда

Бывшие главы двух поселений в Тайшетском районе ответят в суде за превышение должностных полномочий. Экс-руководители своими действиями нанесли ущерб бюджету в около 700 тысяч рублей. Один из них уже вернул незаконно полученные деньги.

Жителю Братского района пришлось выплатить все долги, чтобы улететь в Армению. Мужчина не платил налоги, коммуналку и штрафы ГИБДД. Сибиряк погасил задолженности, только после вынесения запрета о выезде за пределы РФ.

Более 20 тысяч человек заболели острой респираторной вирусной инфекцией за прошедшую неделю. Также более у трехсот сибиряков подтвердился ковид. Чтобы обезопасить свое здоровье, врачи рекомендуют поставить вакцину.