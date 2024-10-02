«Я тебе изменила!»: Под Ростовом мужчина забил многодетную мать на глазах дочери после рокового признания

В Ростовской области 41-летняя женщина погибла после того, как отказалась продолжить отношения с абьюзером. Мужчина вначале просто преследовал ее, а после очередного отказа стал избивать ногами на глазах у одной из дочерей. Через несколько дней многодетная мать скончалась в больнице.
СДЕЛАЛА ВЫВОДЫ ЗА ГОД ЖИЗНИ.
Как рассказал источник издания в правоохранительных органах региона, Наталья — мама троих детей, надеялась, что еще встретит после развода свое женское счастье.
И когда познакомилась с 43-летним Игорем, то ответила на его ухаживания. Вскоре мужчина переехал к Наталье и двум ее дочкам 12 и 15 лет. Старший ребенок уже жил отдельно. Вот только личного счастья не случилось. Мужчина постоянно оскорблял Наталью и даже поднимал руку. Тогда она выгнала его, заявив, что все кончено.
Но Игорь не собирался так просто сдаваться. Он стал чуть ли не преследовать бывшую сожительницу: то поджидал у дома, то караулил у детской площадки. Все разговоры сводились к одному. Игорь просил дать ему шанс, а Наталья отвечала отказом. Во время очередного такого разговора Наталья, возьми, да и скажи: «Я тебе изменила!».
Женщина думала, что это навсегда отвернет мужчину от нее. Но, как позже расскажет Игорь оперативникам, после такого признания он очень разозлился.
«НЕ ЛЕЗЬ, КОГДА РАЗГОВАРИВАЮТ ВЗРОСЛЫЕ».
Не владея собой, мужчина схватил Наталью за руку и повалил на землю. Свидетельницей этой сцены стала одна из дочерей. Девочка поспешила к матери на помощь.
— Не приставай к ней. Отстань от мамы, — кричала школьница.
Но мольбы испуганного ребенка не могли остановить обезумевшего ревнивца.
— Не лезь, когда разговаривают взрослые, — заявил мужчина, грубо толкнув подростка.
После этого он нанес Наталья несколько ударов. Прохожие спугнули агрессора, и вызвали скорую помощь. Наталью доставили в больницу. У нее были сломаны несколько ребер. Кроме того, медики диагностировали ушибы и кровоизлияние внутренних органов. Врачи не смогли спасти пациентку, через несколько дней она скончалась.
В отношении мужчины завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В суде вину Игоря признали. Его приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить родным убитой полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор вступил в законную силу.