«Я тебе изменила!»: Под Ростовом мужчина забил многодетную мать на глазах дочери после рокового признания

И когда познакомилась с 43-летним Игорем, то ответила на его ухаживания. Вскоре мужчина переехал к Наталье и двум ее дочкам 12 и 15 лет. Старший ребенок уже жил отдельно. Вот только личного счастья не случилось. Мужчина постоянно оскорблял Наталью и даже поднимал руку. Тогда она выгнала его, заявив, что все кончено.