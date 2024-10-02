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В деле о стрельбе у офиса Wildberries могут появиться новые обвиняемые

Не всех участников организованной группы удалось установить, сказано в материалах дела.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Новые обвиняемые могут появиться по делу о преступной группе, устроившей стрельбу у офиса Wildberries в центре Москвы. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

«Висаригов А. З. обвиняется в совершении пяти преступлений, совершенных в составе организованной группы, не все участники которой до настоящего времени установлены; совершенные Висариговым преступления носят осознанный характер и направлены против общественной безопасности и общественного порядка, а также против порядка управления, в отношении неопределенного круга лица, совершены в присутствии сотрудников полиции», — сказано в одном из документов.

Висаригов — один из фигурантов дела. Он обвиняется в убийстве, покушении на убийство, посягательство на жизнь полицейского и незаконном ношении оружия.