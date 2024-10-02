В деле о стрельбе у офиса Wildberries могут появиться новые обвиняемые

«Висаригов А. З. обвиняется в совершении пяти преступлений, совершенных в составе организованной группы, не все участники которой до настоящего времени установлены; совершенные Висариговым преступления носят осознанный характер и направлены против общественной безопасности и общественного порядка, а также против порядка управления, в отношении неопределенного круга лица, совершены в присутствии сотрудников полиции», — сказано в одном из документов.