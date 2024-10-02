Прокуратура направила в суд резонансное дело об убийстве семьи во Владивостоке

По данным ведомства, обвиняемые обманом завоевали доверие семьи Алатарцевых и убедили их продать квартиру лицу, подконтрольному обвиняемым. Затем, чтобы скрыть свои преступные действия, они жестоко убили всю семью, включая троих несовершеннолетних детей, завладели квартирой и распорядились ей в своих интересах.