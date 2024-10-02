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Прокуратура направила в суд резонансное дело об убийстве семьи во Владивостоке

Преступление было совершено 30 лет назад.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Приморского края направила в Первомайский районный суд Владивостока уголовное дело о жестоком убийстве семьи Алатарцевых, произошедшем 30 лет назад, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

Врио прокурора края Дмитрий Попов утвердил обвинение против двух мужчин, 1967 и 1968 годов рождения, по статье 102 УК РСФСР, которая включает убийство с целью укрывательства других преступлений, убийство двух и более лиц, убийство беременной женщины, выполненное группой лиц по предварительному сговору.

30 лет спустя: СКР завершил расследование резонансного убийства семьи Алтарцевых в Приморье.

Обвинение предъявлено Сергею Смагину и Валерию Маркову.

По данным ведомства, обвиняемые обманом завоевали доверие семьи Алатарцевых и убедили их продать квартиру лицу, подконтрольному обвиняемым. Затем, чтобы скрыть свои преступные действия, они жестоко убили всю семью, включая троих несовершеннолетних детей, завладели квартирой и распорядились ей в своих интересах.

Дело о данном злодеянии теперь будет рассматриваться в суде.

Прокуратура