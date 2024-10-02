Почти 145 миллионов лишились жители Иркутской области за сентябрь 2024

В Иркутской области за прошедший месяц от действия мошенников пострадало 183 человека. В общей сложности они лишились 145 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Самая популярная схема обмана — звонок от якобы представителя инвестиционной компании. По этой схеме обманули 53 жителя региона, они отправили на неизвестные счета 78 миллионов рублей.
— Вторым по актуальности является предложение псевдоспециалиста сотовой связи «продлить срок действия» сим-карты. Под этим предлогом за сентябрь аферисты обманули 20 человек, ущерб оставил 19,2 млн рублей, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Также обманщики представляются стражами порядка. 13 доверчивых жителей перевели «правоохранителям» 11,9 миллионов рублей. Также часто звонят из «службы безопасности банка». Мошенники просят перевести деньги на резервный счет. От этого пострадало 18 человек, жители потеряли 8,9 миллионов рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 21-летняя студентка из Иркутской области отправила на счета мошенников миллион рублей.