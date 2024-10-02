Любовь и деньги: потерял миллионы после знакомства в интернете житель Хабаровска

36-летнего мужчину из Хабаровска обманули мошенники, обещая высокие доходы на виртуальной бирже. Все началось с романтической переписки в социальной сети, когда ему написала девушка. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Через несколько дней девушка рассказала, что работает с инвестиционной платформой. Профессионалы помогают ей получать стабильный высокий доход. Вскоре она убедила мужчину вложить деньги в проект.
Мужчина зарегистрировался на платформе и начал регулярно переводить крупные суммы на указанный электронный кошелек. Однако, когда он попытался вывести деньги, «менеджеры» сказали, что нужно уплатить налог в размере, равном его вложениям.
«Чтобы покрыть “налог”, мужчина взял кредиты в нескольких банках и перевел полученные средства на счета мошенников. После этого его аккаунты в соцсетях оказались заблокированными», — рассказали в УМВД РФ по Хабаровскому краю.
После трехнедельного «инвестирования» мужчина потерял четыре миллиона рублей, из которых 2,7 миллиона составили банковские кредиты. Заведено уголовное дело, ведется следствие.