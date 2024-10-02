Олбани
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продавец кормов для животных утаила 340 млн рублей налогов в Приморье

Она создала фиктивный документооборот.

Источник: Freepik

Руководитель компании «ТЦ Арника», занимающейся продажей кормов для сельскохозяйственных животных, недоплатила более 340 млн рублей налогов, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю.

Следствие установило, что с июня 2016 года по декабрь 2018 года фигурантка создала фиктивный документооборот с контрагентом, аффилированным с её фирмой. Кроме того, обвиняемая взаимодействовала и с другими организациями, на самом деле не занимающимися коммерческой деятельностью.

Уголовное дело возбудили по материалам УФНС России по Приморью. Благодаря работе следователей деньги вернулись в казну, а дело прекратили. Права на реабилитацию от государства у обвиняемой нет.