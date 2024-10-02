Продавец кормов для животных утаила 340 млн рублей налогов в Приморье

Руководитель компании «ТЦ Арника», занимающейся продажей кормов для сельскохозяйственных животных, недоплатила более 340 млн рублей налогов, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю.
Следствие установило, что с июня 2016 года по декабрь 2018 года фигурантка создала фиктивный документооборот с контрагентом, аффилированным с её фирмой. Кроме того, обвиняемая взаимодействовала и с другими организациями, на самом деле не занимающимися коммерческой деятельностью.
Уголовное дело возбудили по материалам УФНС России по Приморью. Благодаря работе следователей деньги вернулись в казну, а дело прекратили. Права на реабилитацию от государства у обвиняемой нет.