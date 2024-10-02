Продавец кормов для животных утаила 340 млн рублей налогов в Приморье

Следствие установило, что с июня 2016 года по декабрь 2018 года фигурантка создала фиктивный документооборот с контрагентом, аффилированным с её фирмой. Кроме того, обвиняемая взаимодействовала и с другими организациями, на самом деле не занимающимися коммерческой деятельностью.