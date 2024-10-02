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У троих жителей Новосибирска нашли 120 тысяч пачек контрафактных сигарет

120 тысяч пачек контрафактных сигарет были найдены у жителей Новосибирской области.

Источник: Reuters

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, местные жители предстанут перед судом за нелегальную продажу табачных изделий и подделку акцизных марок.

Как уточнили в ведомстве, трое мужчин приобретали в Московском регионе немаркированные пачки сигарет, куда наносили поддельные акцизные марки и далее сбывали их в гаражных помещениях и торговых павильонах.

Правоохранительные органы изъяли 120 тысяч пачек на сумму 15 миллионов рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в Новосибирске задержан подозреваемый в грабеже благодаря распознаванию лиц.

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