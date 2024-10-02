В Белгородской области два человека ранены при атаке дрона ВСУ

«ВСУ нанесли удар с помощью FPV-дрона по селу Тишанка Волоконовского района. Ранены два мирных жителя. Мужчина с осколочными ранениями спины и женщина с осколочными ранениями лица и ног попутным транспортом доставляются в районную больницу», — говорится в сообщении.
В селе в одном социальном объекте повреждены остекление, входная группа и кровля. Информация о последствиях уточняется, власти проведут обход в светлое время суток, добавил Гладков.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.