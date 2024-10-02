Хабаровчанин лишился 4 миллионов рублей после знакомства с девушкой

Как сообщили в УМВД России по г. Хабаровску, 36-летний горожанин познакомился в Сети девушкой. Она первая предложила общение, а через пару дней поведала, что работает с электронной платформой, где можно получать серьезные деньги, доверившись профессионалам. Ей удалось убедить нового приятеля тоже вложиться в проект. Мужчина прошел регистрацию, начал переводить на электронный кошелек крупные суммы. Когда же он захотел вывести деньги вместе с нарисованными доходами в реальность, ему объяснили, что для этого надо добавить еще. Он оформил кредит, перечислил по указанным реквизитам рубли, после этого его страница оказалась заблокирована. Исчезла и виртуальная подружка.