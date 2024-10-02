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Хабаровчанин лишился 4 миллионов рублей после знакомства с девушкой

Житель Хабаровска поверил виртуальной знакомой и вложил деньги в «биржу», рассчитывая получить высокий доход. Теперь подругу по переписке разыскивает полиция по обвинению в мошенничестве.

Как сообщили в УМВД России по г. Хабаровску, 36-летний горожанин познакомился в Сети девушкой. Она первая предложила общение, а через пару дней поведала, что работает с электронной платформой, где можно получать серьезные деньги, доверившись профессионалам. Ей удалось убедить нового приятеля тоже вложиться в проект. Мужчина прошел регистрацию, начал переводить на электронный кошелек крупные суммы. Когда же он захотел вывести деньги вместе с нарисованными доходами в реальность, ему объяснили, что для этого надо добавить еще. Он оформил кредит, перечислил по указанным реквизитам рубли, после этого его страница оказалась заблокирована. Исчезла и виртуальная подружка.

За три недели хабаровчанин потерял четыре миллиона рублей. Большая часть средств — заемные.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Наказание — до десяти лет лишения свободы.