В Уссурийске женщина получила травмы на пожаре в жилом доме

В Уссурийске женщина пострадала в результате пожара в частном доме на улице Михайловское шоссе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МЧС Приморского края.
По данным министерства, жилище загорелось ночью, пламя быстро охватило постройку. Когда пожарные прибыли на место, здание уже было поглощено огнем. В результате возгорания женщина получила травмы от опасных факторов пожара, а жилой дом оказался поврежден огнем на площади около 80 кв.м.
Отмечается, что в доме отсутствовал автономный пожарный извещатель, который мог бы вовремя предупредить об опасности. Сейчас специалисты работают над установлением причин возгорания и подсчетом ущерба. Погибших в результате пожара нет.
Напомним, трагический пожар унес жизнь женщины во Владивостоке.