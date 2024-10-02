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В Уссурийске женщина получила травмы на пожаре в жилом доме

В жилище отсутствовал пожарный извещатель.

В Уссурийске женщина пострадала в результате пожара в частном доме на улице Михайловское шоссе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МЧС Приморского края.

По данным министерства, жилище загорелось ночью, пламя быстро охватило постройку. Когда пожарные прибыли на место, здание уже было поглощено огнем. В результате возгорания женщина получила травмы от опасных факторов пожара, а жилой дом оказался поврежден огнем на площади около 80 кв.м.

Отмечается, что в доме отсутствовал автономный пожарный извещатель, который мог бы вовремя предупредить об опасности. Сейчас специалисты работают над установлением причин возгорания и подсчетом ущерба. Погибших в результате пожара нет.

Напомним, трагический пожар унес жизнь женщины во Владивостоке.

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