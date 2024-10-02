В Приморье в бухте Кит поймали большую и опасную для человека акулу

Акула-мако, также известная как чернорылая или серо-голубая акула (лат. Isurus oxyrinchus), представляет собой один из самых быстрых видов акул, способный развивать скорость до 74 км/ч. Она имеет характерное веретенообразное тело с заострённым рылом и большими глазами. Дорсальная поверхность окрашена в тёмно-синий цвет, а брюхо — белое. Максимальная зарегистрированная длина тела составляет около 4,45 м, с весом до 800 кг.

