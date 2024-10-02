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В Приморье в бухте Кит поймали большую и опасную для человека акулу

Местные рыбаки в восторге и устроили с мертвым хищником фотосессию.

Источник: Соцсети

В Лазовском районе Приморского края рыбаки выловили крупную акулу в бухте Кит. Шесть фотографий морского хищника, сделанных очевидцами, опубликовал портал NBS24.

На одном из фото акула снята на фоне надувной лодки с мотором, и фактически оба объекта имеют одинаковую длину. То есть размеры акулы не менее 2,5 метров. Предположительно, обитательница глубин принадлежит к виду акулы-мако, которые имеют очень острые зубы и опасны для человека.

Акула-мако, также известная как чернорылая или серо-голубая акула (лат. Isurus oxyrinchus), представляет собой один из самых быстрых видов акул, способный развивать скорость до 74 км/ч. Она имеет характерное веретенообразное тело с заострённым рылом и большими глазами. Дорсальная поверхность окрашена в тёмно-синий цвет, а брюхо — белое. Максимальная зарегистрированная длина тела составляет около 4,45 м, с весом до 800 кг.

флора и фауна