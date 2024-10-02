В Иркутской области задержали женщину за попытку сбыта синтетического наркотика

На улице Неугодниковская рабочего поселка Жигалово Иркутской области заметили женщину, которая предположительно могла иметь при себе наркотики. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Очевидцы позвонили в полицию, на место сразу же выехали правоохранители. Подозреваемую задержали. Во время досмотра у нее нашли некие свертки. Предположительно, там был синтетический наркотик, позже информация подтвердилась.
— Со слов задержанной, запрещенное вещество предназначалось для последующего сбыта. Кроме того, подозреваемая указала тайники, заготовленные для дальнейшей продажи. По предварительной информации, женщина также занималась распространением в Качугском районе, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Следователи завели уголовное дело по статье за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Подозреваемую заключили под стражу. Сейчас правоохранители устанавливают, где она добыла запрещенные вещества.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшетском районе за три месяца изъяли около семи килограмм растительного наркотика.