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В Иркутской области задержали женщину за попытку сбыта синтетического наркотика

Подозреваемую заключили под стражу.

Источник: Комсомольская правда

На улице Неугодниковская рабочего поселка Жигалово Иркутской области заметили женщину, которая предположительно могла иметь при себе наркотики. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Очевидцы позвонили в полицию, на место сразу же выехали правоохранители. Подозреваемую задержали. Во время досмотра у нее нашли некие свертки. Предположительно, там был синтетический наркотик, позже информация подтвердилась.

— Со слов задержанной, запрещенное вещество предназначалось для последующего сбыта. Кроме того, подозреваемая указала тайники, заготовленные для дальнейшей продажи. По предварительной информации, женщина также занималась распространением в Качугском районе, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Следователи завели уголовное дело по статье за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Подозреваемую заключили под стражу. Сейчас правоохранители устанавливают, где она добыла запрещенные вещества.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшетском районе за три месяца изъяли около семи килограмм растительного наркотика.