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У экс-замминистра обороны Иванова арестовали три автомобиля

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Автомобили замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетный автомобиль 1967 года выпуска арестованы, свидетельствуют данные из регистрационных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

На автомобили Cadillac Escalade, раритетное авто 1967 года, а также Mercedes-Benz G63, который принадлежит Иванову, но оформлен на его водителя, наложен арест.

Ранее РИА Новости выяснило, что в 2019 году в автопарке у Иванова значилось 12 автомобилей. Среди наиболее примечательных авто Иванова: Chevrolet Suburban, ЗиС-110 — его стоимость, по данным интернет-ресурса «Авто.ру», варьируется от 11 миллионов до 18 миллионов рублей. У его супруги были Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла.

По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

расследование