У экс-замминистра обороны Иванова арестовали три автомобиля

На автомобили Cadillac Escalade, раритетное авто 1967 года, а также Mercedes-Benz G63, который принадлежит Иванову, но оформлен на его водителя, наложен арест.
Ранее РИА Новости выяснило, что в 2019 году в автопарке у Иванова значилось 12 автомобилей. Среди наиболее примечательных авто Иванова: Chevrolet Suburban, ЗиС-110 — его стоимость, по данным интернет-ресурса «Авто.ру», варьируется от 11 миллионов до 18 миллионов рублей. У его супруги были Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.