У экс-замминистра обороны Иванова арестовали три автомобиля

Ранее РИА Новости выяснило, что в 2019 году в автопарке у Иванова значилось 12 автомобилей. Среди наиболее примечательных авто Иванова: Chevrolet Suburban, ЗиС-110 — его стоимость, по данным интернет-ресурса «Авто.ру», варьируется от 11 миллионов до 18 миллионов рублей. У его супруги были Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла.