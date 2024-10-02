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В Новосибирске задержали грабителя с помощью системы «Find Face»

В результате один из участников противоправных действий был задержан сотрудниками отдела полиции.

Источник: ГУ МВД

В Новосибирске сотрудники полиции задержали грабителя, напавшего на молодого человека в подъезде дома по улице Кропоткина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Потерпевший рассказал в полиции, что вечером 23 сентября его избили, забрали деньги и мобильный телефон его девушки. Несмотря на то, что нападавшие были в масках, он смог описать их приметы.

Сотрудники уголовного розыска получили запись с камеры видеонаблюдения, на которой были зафиксированы преступники. При помощи системы видеоанализа и биометрической идентификации лиц Find Face, входящей в состав комплекса «Безопасный город», был установлен один из участников нападения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий его задержали на станции метро.