СК РФ расследует мошенничество с госконтрактом на питание военных во Владивостоке

По данным следствия, в июле 2023 года был заключен контракт между Минобороны России и предприятием на сумму более 200 миллионов рублей для организации питания военнослужащих во Владивостоке. Однако с ноября 2023 по апрель 2024 года подозреваемые завышали количество питающихся военнослужащих, что привело к хищению продуктов питания на сумму свыше 20 миллионов рублей. Украденные товары, по версии следствия, продавались через торговые точки города.