СК РФ расследует мошенничество с госконтрактом на питание военных во Владивостоке

Военными следственными органами Следственного комитета РФ расследуется уголовное дело о краже продуктов питания, предназначенных для военнослужащих во Владивостоке, на сумму свыше 20 миллионов рублей. В рамках расследования хищений обвинения предъявлены сотрудникам самарской компании ООО «РБЕ “Филиал Поволжье” — Ирине Семиной, Нине Крупени, Константину Барминскому, а также заместителю командира воинской части Владимиру Ракову. Все они обвиняются в совершении крупномасштабного мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Военслед.
По данным следствия, в июле 2023 года был заключен контракт между Минобороны России и предприятием на сумму более 200 миллионов рублей для организации питания военнослужащих во Владивостоке. Однако с ноября 2023 по апрель 2024 года подозреваемые завышали количество питающихся военнослужащих, что привело к хищению продуктов питания на сумму свыше 20 миллионов рублей. Украденные товары, по версии следствия, продавались через торговые точки города.
Для обеспечения возможных имущественных взысканий, включая штрафы и гражданские иски, на имущество фигурантов дела был наложен арест, включая автомобили и объекты недвижимости.
Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.