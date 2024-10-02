Вынесен приговор банде, совершавшей диверсии на территории Красноярского края

Известно, что некое (пока не установленное органами следствия, находящееся на территории Украины) лицо для подрыва экономики и обороноспособности нашей страны, а также по другим политическим мотивам, сколотило группировку корыстных граждан. «Работали» они в период с декабря 2022 года по январь 2023 года. Соблазнившись обещаниями легких денег, они по указке куратора поджигали локомотивы, шкафы электроснабжения на железной дороге. А также трансформаторные подстанции, предназначенные для энергообеспечения жителей населенных пунктов и социальных объектов — больниц, школ и детских садов.