Вынесен приговор банде, совершавшей диверсии на территории Красноярского края

2-й Восточный окружной военный суд огласил обвинительный приговор тринадцати участникам преступной группы, которая совершила 13 диверсий на стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры, транспортных средствах и объектах жизнеобеспечения населения на территориях города Москвы и Красноярского края.
Известно, что некое (пока не установленное органами следствия, находящееся на территории Украины) лицо для подрыва экономики и обороноспособности нашей страны, а также по другим политическим мотивам, сколотило группировку корыстных граждан. «Работали» они в период с декабря 2022 года по январь 2023 года. Соблазнившись обещаниями легких денег, они по указке куратора поджигали локомотивы, шкафы электроснабжения на железной дороге. А также трансформаторные подстанции, предназначенные для энергообеспечения жителей населенных пунктов и социальных объектов — больниц, школ и детских садов.
Самому активному суд назначил 23 года лишения свободы, причем первые 6 лет он проведет в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима. Другому — 21 год, в тюрьме он проведет 5,5 лет. Третьему — 20 лет. Еще одному «активисту подрывного фронта» — 19 лет. Остальным участникам преступной группы назначенные наказания составили от 8,5 до 16 лет, а пособнику 4 года лишения свободы. Кроме этого частично удовлетворены гражданские иски.