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В Омске трактор врезался в пассажирский автобус

В Омске во время проведения ремонтных работ трактор врезался в пассажирский автобус.

В Омске во время проведения ремонтных работ трактор врезался в пассажирский автобус. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.

За рулём трактора «Ютонг» находился 28-летний мужчина. Автобусом «НефАЗ», следовавшим по маршруту № 33, управлял 62-летний водитель.

В результате столкновения пострадала пассажирка автобуса — женщина 40 лет. Всего в салоне общественного транспорта в момент ДТП было 15 пассажиров.

Ранее мы писали о ещё одном дорожно-транспортном происшествии с пассажирским автобусом. Его водитель допустил падение пассажира — двухлетней девочки.