Астана. 2 октября. КазТАГ — Осадки ожидаются в среду в большинстве регионов Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».
«На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь, на юге страны с грозой, на севере, в горных районах юго-востока ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе, северо-западе республики под влиянием поля повышенного давления ожидается сухая и теплая погода. По РК ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, в горных районах юго-востока страны — туман», — говорится в сообщении.
В Карагандинской, на севере, северо-востоке Актюбинской, на востоке области Ұлытау, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на востоке Мангистауской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской областях, на севере, востоке, в центре области Абай сохранится высокая пожарная опасность.
«В Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, в области Ұлытау, на западе, востоке Карагандинской, на юге области Абай, на западе, севере, в центре области Жетісу, на севере, западе Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3−8, днем 9−14, временами порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6, днем +14+16.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12, днем +22+24.
В Шымкенте переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер восточный, юго- восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12, днем +24+26.
В Акмолинской области на юге и востоке небольшой дождь. Днем +11+16, ночью +2+7.
В области Улытау на востоке небольшие осадки. Днем +19+24, ночью +7+12.
В Карагандинской области днем на западе и в центре небольшой дождь, на севере дождь. Днем +13+18, ночью +2+7.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +22+27, ночью +6+11.
В Атырауской области без осадков. Днем +21+26, ночью +9+14.
В Мангистауской области днем на западе и юге гроза. Днем +23+28, ночью +10+15.
В Актюбинской области без осадков. Днем +15+20, ночью +5+10.
В Костанайской области тоже без осадков. Днем +10+15, ночью +1+6.
В Северо-Казахстанской области без осадков. Днем +8+13, ночью 0−5.
В Павлодарской области днем на западе и юге дождь. Днем +11+16, ночью +3+8.
В области Абай днем на западе и севере небольшой дождь. Днем +15+20, ночью 0+5.
В Восточно-Казахстанской области без осадков. Днем +15+20, ночью 0+5.
В Кызылординской области ночью в центре небольшой дождь. Днем +23+28, ночью +7+12.
В Туркестанской области на юге в горах гроза. Днем +22+27, ночью +22+27, ночью +9+14.
В Жамбылской области тоже на юге в горах гроза. Днем +22+27, ночью +10+15.
В Алматинской области днем на юге гроза, в горах дождь с переходом в снег. Днем +20+25, ночью +8+13.
В области Жетысу днем на южной половине дождь. Днем +21+26, ночью +8+13.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики в связи прогнозами осадков будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.