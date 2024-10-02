В Жигаловском районе арестовали женщину-наркокурьера, которая делала «закладки»

Накануне сотрудникам полиции поступила информация о том, что на улице Неугодниковская рабочего посёлка Жигалово неизвестная женщина предположительно делает схроны с наркотическими средствами. Они незамедлительно выехали к указанному месту и задержали подозреваемую. В ходе личного досмотра у женщины обнаружили 19 свертков с наркосодержащими веществами. Как показала проведенная экспертиза, содержимым являются N-метилэфедрон и клефедрон общим весом порядка 13 граммов.