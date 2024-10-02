В Жигаловском районе арестовали женщину-наркокурьера, которая делала «закладки»

Накануне сотрудникам полиции поступила информация о том, что на улице Неугодниковская рабочего посёлка Жигалово неизвестная женщина предположительно делает схроны с наркотическими средствами. Они незамедлительно выехали к указанному месту и задержали подозреваемую. В ходе личного досмотра у женщины обнаружили 19 свертков с наркосодержащими веществами. Как показала проведенная экспертиза, содержимым являются N-метилэфедрон и клефедрон общим весом порядка 13 граммов.
Со слов задержанной, наркотики предназначались для последующего сбыта. Кроме того, подозреваемая указала ещё на 23 тайника, заготовленных для дальнейшей продажи. По предварительной информации, женщина также занималась распространением синтетики в Качугском районе.
В настоящий момент по данному факту следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейскими проводятся мероприятия по установлению источника поступления запрещенных веществ.