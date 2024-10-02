В Эвенкийском районе директора лесничества заключили под стражу

В Эвенкийском районе на директора КГБУ «Тунгусско-Чунское лесничество» завели уголовное дело за покушение на мошенничество.
В 2023—2024 годах ООО «Сейсмопоиск» после полевых сейсморазведочных работ на Пайгинском месторождении обязалось рекультивировать нарушенные при геологическом изучении недр лесных участков. Далее их необходимо было сдать в министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.
С февраля по август этого года директор лесничества поспособствовал заключению фиктивного договора между Обществом и предпринимателем на выполнение им работ по доочистке сейсморазведочных профилей.
Стоимость работ составила около 4,5 млн руб. Из них 3,7 млн руб., договорившись с предпринимателем, обвиняемый хотел забрать себе.
Договор был заключён, но работы не выполнялись. Директор Тунгусско-Чунского лесничества распорядился, чтобы сотрудник учреждения подписал акт осмотра участка без проведения проверки. На основании данного акта компания Сейсмопоиск провела приёмку работ у бизнесмена и перечислила ему деньги, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
30 августа во время передачи денег от предпринимателя в с. Ванавара обвиняемый был задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.