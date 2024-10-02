В Эвенкийском районе директора лесничества заключили под стражу

Договор был заключён, но работы не выполнялись. Директор Тунгусско-Чунского лесничества распорядился, чтобы сотрудник учреждения подписал акт осмотра участка без проведения проверки. На основании данного акта компания Сейсмопоиск провела приёмку работ у бизнесмена и перечислила ему деньги, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.