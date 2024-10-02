Во дворе Новосибирска сгорели автомобили Renault Print и Honda Shuttle

2 октября, около 3:48, на улице Макаренко, 27 в Новосибирске произошло возгорание двух автомобилей, видео происшествия в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Пожар был локализован в 03:56, а полностью ликвидирован в 04:16. К месту происшествия выехали 8 сотрудников МЧС на двух единицах техники.
В результате пожара моторный отсек и салон Renault Print были повреждены на площади 4 кв. м., а Honda Shuttle сгорела полностью, площадь пожара составила 6 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
Причины пожара устанавливаются.