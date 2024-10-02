Шесть рейсов «Победы» задержали из-за ограничения полетов над Ираном

«В связи с закрытием воздушного пространства Ирана 2 октября предварительно задержаны рейсы из Москвы (Внуково) в ОАЭ (Дубай и Абу-Даби) и обратно: DP991 Москва (Внуково) — Дубай (международный аэропорт Аль-Мактум) до 11:00 МСК, DP793 Москва (Внуково) — Дубай (международный аэропорт Аль-Мактум) до 12:30 МСК, DP753 Москва (Внуково) — Абу-Даби до 11:30 МСК, DP992 Дубай (международный аэропорт Аль-Мактум) — Москва (Внуково) до 18:20 по местному времени, DP794 Дубай (международный аэропорт Аль-Мактум) — Москва (Внуково) до 19:00 по местному времени, DP754 Абу-Даби — Москва (Внуково) до 18:50 по местному времени», — сообщили журналистам в компании.