Трентон
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гражданина Таджикистана, который залез на Мемориал Славы в Братске, отправили на 2 месяца в СИЗО

Братский городской суд избрал меру пресечения гражданину Таджикистана, который залез на Мемориал Славы. Мужчину отправили под арест. В СИЗО он проведет 2 месяца. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Братского горсуда.

Источник: Соцсети

В сообщении суда уточняется, что мера пресечения была избрана еще 26 сентября.

Инцидент на Мемориале Славы в Братске произошел 24 сентября. К памятнику для фотографирования подъехала свадьба. Один из гостей решил забраться на Мемориал по бетонным блокам, из которых тот состоит, и в итоге залез на приличную высоту. Все это попало на видео очевидцев и моментально разлетелось по социальным сетям и телеграм-каналам.

Позже мужчину задержали. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело о вандализме и осквернении символов воинской славы.

На время следствия обвиняемый будет находиться под арестом. Впрочем, такую меру пресечения по истечении двух месяцев могут продлить.