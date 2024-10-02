Гражданина Таджикистана, который залез на Мемориал Славы в Братске, отправили на 2 месяца в СИЗО

В сообщении суда уточняется, что мера пресечения была избрана еще 26 сентября.
Инцидент на Мемориале Славы в Братске произошел 24 сентября. К памятнику для фотографирования подъехала свадьба. Один из гостей решил забраться на Мемориал по бетонным блокам, из которых тот состоит, и в итоге залез на приличную высоту. Все это попало на видео очевидцев и моментально разлетелось по социальным сетям и телеграм-каналам.
Позже мужчину задержали. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело о вандализме и осквернении символов воинской славы.
На время следствия обвиняемый будет находиться под арестом. Впрочем, такую меру пресечения по истечении двух месяцев могут продлить.